Reprodução / TV Globo - 19.02.2023 Chuva forte atinge cidades no litoral de São Paulo no feriado de Carnaval

Além da cidade de São Sebastião , outros municípios do litoral norte do estado de São Paulo cancelaram as programações de Carnaval por conta das fortes chuvas que atingem a região.



Em Bertioga e Ubatuba, todas as atividades de celebração da data foram canceladas neste domingo (19). Em Ubatuba, a prefeitura afirmou que as programações voltarão nesta segunda-feira (20).

Já no litoral sul paulista, a prefeitura de Guarujá determinou a suspensão de todos os blocos e bandas de rua por motivos de segurança.

A região litorânea do estado de São Paulo tem sido fortemente atingida por chuvas neste final de semana. Na estrada Mogi-Bertioga, uma cratera surgiu no meio da pista , causando a interdição total da via. Cidades da região ficaram sem água e luz.

Em Ubatuba, uma criança de 7 anos morreu após um deslizamento de terra . De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pedra deslizou e atingiu a casa em que a criança e a família estavam, no bairro Estufa 2. Conforme a corporação, a menina foi atingida pela pedra na cabeça e acabou não resistindo, morrendo no local.



