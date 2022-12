Reprodução: commons - 02/10/2022 Hamilton Mourão, vice-presidente da República

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão , condenou os atos de vandalismo ocorridos em Brasília , na noite de segunda-feira (12), e se posicionou sobre grupos que se recusam a aceitar o resultado da eleição presidencial. As declarações foram feitas ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, nesta quarta-feira (14).

"Na derrota, a gente tem que ser altivo. Nós perdemos a eleição. As pessoas que venceram a eleição agora tem o grande trabalho de governar. (...) Quem tem que subir a rampa, vai subir, e nós, que temos que descer, vamos descer. Segue o baile", afirmou.

Mourão disse que, caso Bolsonaro decida passar a faixa para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ele estará junto da esposa, a primeira-dama Michelle Bolsonaro. Caso esta não seja a vontade do presidente, "paciência".

O vice-presidente comentou ainda sobre o abatimento de Bolsonaro, que tem feito pouquíssimas aparições públicas, nem mesmo as tradicionais lives que conduzia todas as quintas-feiras. Para ele, é compreensível que o presidente esteja triste e chateado.

"Talvez se a derrota tivesse sido acachapante, com uma grande diferença, fosse diferente. Talvez ele estivesse menos entristecido. Como foi por um placar bem reduzido, isso pode ter aumentado o sentimento dele. Isso é minha hipótese. Mas é difícil você calçar o sapato de outra pessoa (sobre sentir a dor do outro), entender o sofrimento interno. O que eu tenho procurado, como vice-presidente, é ser, mesmo diante da derrota, desafiador e altivo", declarou.

