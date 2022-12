Reprodução/Twitter Bolsonaristas atearam fogo em veículos no DF





A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal encaminhou nesta terça-feira (13) um pedido de remoção do acampamento organizado em frente ao Quartel Geral do Exército ao secretário de Segurança Pública, Julio Danilo.

O secretário afirmou que parte das pessoas que participou dos atos terroristas estava acampada no QG.





Assinado pelo presidente da CDH, deputado distrital Fábio Félix (Psol-DF), o pedido aponta ser “surpreendente que nenhuma prisão em flagrante tenha sido feita, considerando a tamanha repercussão dos atos em uma região tão bem policiada e crucial para a segurança da cidade".

O documento diz que atos como os regitrados ontem em Brasília colocam em risco a transição de Governo e os preparativos para a posse do presidente eleito.

"Portanto, [atos violentos] configuram um risco para cidadãos, autoridades e para a própria democracia brasileira, tendo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal um papel crucial neste momento da história do país“, aponta o pedido.

