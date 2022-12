Rovena Rosa/Agência Brasil - 29/04/2020 Números foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que 71,2% das pessoas com mais de 15 anos se sentiam seguras para andar sozinhas perto de casa no ano passado. O número cai para 49,3% entre as vítimas de furtos nos últimos 12 meses e para 37,6% entre as de roubos .

Os dados também são maiores entre os homens, chegando a 75,8%. Entre as mulheres, a taxa é de 66,8%. Há disparidade na mesma pergunta no quesito dia, com 79,7%, e noite, que marca 48,3%.

Conforme o estudo, também há diferenças regionais. No Sul , a sensação de segurança entre a população é de 82,9%, contra 62,5% no Norte .

A existência de serviços públicos no bairro em que o indivíduo mora também afeta essa percepção, mostrou a pesquisa. Em lugares em que o policiamento é considerado bom ou ótimo, 80,8% das pessoas disseram se sentir seguras para andar sozinhas. Já onde o serviço é avaliado como ruim ou péssimo, o índice cai para 60,9%.

Outro fator que impacta os dados é a existência de infraestrutura , como iluminação pública (75,4% contra 61%), transporte coletivo (74% ante 61,4%) e creches ou escolas públicas (58,3%).

Ainda, os índices mostram que problemas sociais aumentam a sensação de insegurança entre a população. Onde há pessoas em situação de rua , 57,3% dos entrevistados disseram se sentir seguros para andar sozinhos na rua, ante 75% onde o grupo não é encontrado. Já em pontos com usuários de drogas , 59,6% se sentem seguros, contra 78,1% onde não há.

A ocorrência de crimes também afeta os números. Em pontos com extorsão, o índice cai para 45%, onde pessoas andam armadas vai para 46,1%, em pontos com roubos é de 47,5% e de 49,4% em áreas com trocas de tiros.

Confiança nas instituições

Na pesquisa, o IBGE também perguntou aos entrevistados sobre a sensação de confiança nas instituições. Entre as pessoas que disseram confiar na Polícia Militar , são 77,9% se sentem seguros para andar sozinhos perto de casa. A taxa, no entanto, vai para 58,2% entre os que não confiam na PM .

Os entrevistados também relataram mudanças de hábitos , devido ao medo de serem vítimas de crimes. Conforme os dados, 56,7% evitam chegar ou sair muito tarde de casa, 53,2% evitam caixas eletrônicos durante a noite, 51,2% evitam usar celular em lugares públicos, 49,9% evitam locais com poucas pessoas, 49,2% evitam falar com desconhecidos, e 42,8% evitam usar objetos de valor, como relógios e joias.

Furtos e roubos

De acordo com a pesquisa , no ano passado, 2,9 milhões de domicílios tinham ao menos uma pessoa que foi vítima de furto nos últimos 12 meses, aproximadamente 4% das casas do país.

Em relação aos roubos, ao menos um indivíduo em 1,5 milhão de casas foram vítimas nos últimos 12 meses — cerca de 2% dos lares brasileiros.

PNAD

Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios ( PNAD ) Contínua: Sensação de Segurança de 2021, que foi uma parceria do IBGE com o Ministério da Justiça.

Os temas relacionados à segurança da população, ocorrência de crimes e confiança nas instituições foram investigados pelo instituto pela primeira vez.

