Reprodução: Twitter / @LulaOficial Presidente eleito Lula (PT) recebeu o cardiologista Roberto Kalil na manhã desta quarta-feira (7), em Brasília

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu na manhã desta quarta-feira (7), em Brasília, o cardiologista Roberto Kalil Filho. Na ocasião, Kalil apresentou a Lula sugestões de um grupo de médicos para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS). O documento foi encaminhado ao vice da chapa, Geraldo Alckmin, e ao grupo de Saúde da equipe de transição, do qual Kalil faz parte.

"No próximo governo, na minha opinião como médico, o SUS tem que ser fortalecido. É um sistema que está subfinanciado desde o início. Isso é um problema sério", afirmou o cardiologista.

Entre as propostas discutidas pelo grupo estão a melhora do atendimento da população com ações, por exemplo, de saúde digital, com atendimento por vídeo de médicos, nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e outros profissionais de saúde. Segundo o médico, esta é uma proposta que, além de eficiente, não necessita de muitos recursos.





Saúde de Lula

Cardiologista de Lula, Kalil afirmou em entrevista após o encontro que a saúde do presidente eleito está "ótima". No final de novembro, o futuro chefe de Estado passou um dia internado no Hospital Sírio-Libanês para retirar uma leucoplasia, uma lesão na laringe. De acordo com boletim médico, "o exame se mostrou dentro da normalidade".

"Está ótima [a saúde do presidente]. Ele fez a avaliação clínica, geral. Teve aquela leucoplasia que foi retirada. O presidente é uma pessoa saudável. O que você acha de uma pessoa que faz ginástica todo o dia uma hora, acorda 6h, 7h para fazer ginástica, ativo para burro?", disse Kalil.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .