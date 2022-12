Reprodução/Twitter Rogério Marinho

O senador Rogério Marinho foi oficializado pelo PL nesta quarta-feira (7) como candidato à Presidência do Senado e contará com o apoio do PP, sigla de Ciro Nogueira e Arthur Lira . Ele concorrerá contra o atual presidente da Casa Rodrigo Pacheco (PSD), favorito para ser reeleito.



O parlamentar conversou com jornalistas em Brasília para afirmar que o Brasil vive um período tenso. Ele também acusou o PT de ser uma “ameaça” de retrocesso da agenda econômica. A eleição no Senado está programada para acontecer no dia 1° de fevereiro do ano que vem.

“É importante um Senado com condições de restabelecer a normalidade democrática, a liberdade de opinião, o direito de se expressar livremente, de ser questionado. Ao mesmo tempo, vamos defender o legado de transformações e mudanças substanciais na economia brasileira que se deram nos últimos seis anos, desde o afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff”, declarou.

“Em função das ameaças de retrocesso, de danificar esse legado da sociedade brasileira, é importante que tenhamos um Senado independente, altivo e capaz de fazer tratativas necessárias para preservar o legado e avançarmos nas mudanças estruturantes que estavam acontecendo” acrescentou.

Rogério Marinho promete uma oposição responsável se for presidente do Senado

Rogério Marinho disse que seu principal objetivo como presidente do Senado não é ser “contra o país, de oposição”. Na avaliação dele, seu comando na Casa serviria para defender “a democracia” e ser “a favor do Brasil”. A escolha do parlamentar foi feita por unanimidade pelos 14 senadores do PL.

A candidatura do senador terá o apoio do PP. A aliança foi feita pelo ministro da Casa Civil Ciro Nogueira. O acordo foi finalizado no dia 29 e contou com a presença do presidente da República Jair Bolsonaro (PL), do presidente do PL Valdemar Costa Neto e do presidente da Câmara Arthur Lira (PP).

O PP estará com o PL na disputa pelo Senado para tentar desbancar Pacheco. Em compensação, a legenda comandada por Valdemar apoiará a reeleição de Arthur Lira na Câmara.

