Montagem iG / Imagens: Ricardo Stuckert e reprodução redes sociais Ex-presidente Lula (PT) e presidente Jair Bolsonaro (PL) em comícios de campanha eleitoral

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que venceu as eleições presidenciais neste domingo (30), foi o candidato mais votado em 13 das 27 unidades federativas do Brasil - as principais delas, nordestinas. Já o seu adversário, o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), venceu em 13 estados e no Distrito Federal, com um desempenho significativamente maior no Norte e no Sul do país. O novo mandato se inicia a partir de 1º de janeiro de 2023.

Lula ganhou em todos os estados do Nordeste

O estado onde Lula foi mais bem votado foi o Piauí , com 1.551.383 votos - alcançando o índice de 76,86% de votos do estado. Em seguida está a Bahia, com 72,12% dos votos para o petista Maranhão (71,14%), Ceará (69,97%) e Sergipe (67,21%) também estão na lista. Confira os estados de toda a região:

Alagoas: Lula 58,68% x 41,32% Bolsonaro

Bahia: Lula 72,12% x 27,88% Bolsonaro

Ceará: Lula 69,97% x 30,03% Bolsonaro

Maranhão: Lula 71,14% x 28,86% Bolsonaro

Paraíba: Lula 66,62% x 33,38% Bolsonaro

Pernambuco: Lula 66,93% x 33,07% Bolsonaro

Piauí: Lula 76,84% x 23,16% Bolsonaro

Rio Grande do Norte: Lula 65,1% x 34,9% Bolsonaro

Sergipe : Lula 67,21% x 32,79% Bolsonaro

Bolsonaro teve um melhor desempenho no Norte e no Sul

O atual presidente Jair Bolsonaro, que se candidatou à reeleição, teve a maior porcentagem dos votos no estado de Roraima (76,08%) e Rondônia (70,66%). Outros estados que compõem a lista de mais votantes em Bolsonaro são o Acre (70,30%), Santa Catarina (X) e Mato Grosso (65,08%).

Bolsonaro imperou na região Sudeste, mas perdeu em Minas

Lula e Bolsonaro tiveram uma disputa muito acirrada na região Sudeste. O petista levou a melhor na concorrência pelo colégio eleitoral mineiro, considerado um dos mais importantes para as eleições. Entretanto, Lula ficou atrás do atual presidente na disputa pelos três outros estados sudestinos.

Espírito Santo: Bolsonaro 58,04% x 41,96% Lula

Minas Gerais: Lula 50,20% x 49,80% Bolsonaro

Rio de Janeiro: Bolsonaro 56,53% x 43,47% Lula

São Paulo: Bolsonaro 55,24% x 44,76% Lula



Bolsonaro saiu na frente em todos os estados do Sul

O atual presidente gabaritou na região Sul. No primeiro turno, Bolsonaro já havia ficado em primeiro lugar na região entre os candidatos, com 54,6% dos votos válidos, enquanto Lula teve 36,8% dos votos válidos. No segundo turno, a disputa se encerrou da seguinte forma:

Paraná: Bolsonaro 62,40% x 37,60% Lula

Rio Grande do Sul: Bolsonaro 56,35% x 43,65% Lula

Santa Catarina: Bolsonaro 69,27% x 30,73% Lula

Estados do Centro-Oeste também deixaram Bolsonaro na frente

Bolsonaro foi o candidato mais bem votado nos estados do Centro-Oeste. Inclusive, foi no Mato Grosso que o atual mandatário conseguiu uma de suas maiores porcentagens de voto.

Distrito Federal: Bolsonaro 58,81% x 41,19% Lula

Goiás: Bolsonaro 58,71% x 41,29% Lula

Mato Grosso: Bolsonaro 65,08% x 34,92% Lula

Mato Grosso do Sul: Bolsonaro 59,49% x 40,51% Lula

Bolsonaro teve altos índices no Norte, mas Lula venceu em mais estados da região

Mesmo que três das cinco maiores votações de Jair Bolsonaro tenham sido da região Norte, a disputa entre ele e Lula em toda a região foi equilibrada. O atual mandatário foi muito bem votado em três estados, enquanto Lula venceu em quatro deles, mas com índices equilibrados.

Acre: Bolsonaro 70,30% x 29,70% Lula

Amazonas: Lula 51,06% x 48,94% Bolsonaro

Amapá: Lula 51,39% x 48,61% Bolsonaro

Pará: Lula 54,74% x 45,26% Bolsonaro

Rondônia: Bolsonaro 70,66% x 29,34% Lula

Roraima: Bolsonaro 76,08% x 23,92% Lula

Tocantins: Lula 51,36% x 48,64% Bolsonaro

