Nesta sexta-feira (2), o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , prestou solidariedade às vítimas das fortes chuvas que atingem diversos estados do Brasil . Em publicação nas redes sociais, o petista disse que seu governo, a partir de 2023, vai focar em políticas para prevenir desastres naturais desse tipo.

Deslizamentos, alagamentos e outras ocorrências foram registrados em ao menos seis estados: Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia.

"Minha solidariedade e meus sentimentos para as famílias que estão sofrendo com as fortes chuvas no Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia", escreveu Lula no Twitter .

"Precisamos retomar verbas para prevenção de desastres naturais e defesa civil. E enfrentarmos juntos as catástrofes e a mudanças climáticas", continuou.

"Também gostaria de me solidarizar com os moradores de Tobias Barreto, em Sergipe, e demais cidades do Brasil atingida pelas chuvas. É um cenário triste no país e vamos trabalhar para reforçar políticas de prevenção e atendimento."

As pessoas que fazem parte do grupo do setor de Desenvolvimento Regional na transição de governos apresentaram, nessa quinta-feira (1º), uma análise sobre os investimentos previstos para a área da defesa civil e prevenção de desastres .

Na sede onde estão ocorrendo os trabalhos desse processo, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), Randolfe Rodrigues (Rede), Aloizio Mercadante (PT), Camilo Santana (PT) e Leandro Grass (PV) destacaram a necessidade de aprovação da PEC da Transição para liberar verba e favorecer os investimentos.

Chuvas

As fortes chuvas que atingem o Brasil desde a última semana já deixaram mais de 11 mil pessoas desalojadas e 2 mil desabrigadas . Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina são os estados mais afetados pelas chuvas .

Até o momento, a Bahia tem cerca de 3.684 desalojados e 342 desabrigados. O Espírito Santo tem 1.596 desalojados e 530 desabrigados . Minas Gerais conta com 3.506 desalojados e 956 desabrigados.

Já o Paraná está com cerca de 1.057 desalojados e 22 desabrigados. Santa Catarina com 1.764 desalojados e 195 desabrigados.

