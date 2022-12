Reproduçao TV Globo Chuvas deixam mais de 11 mil desalojados em 5 Estados

As fortes chuvas que atingem o Brasil desde a última semana já deixaram mais de 11 mil pessoas desalojadas e 2 mil desabrigadas. Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina são os estados mais afetados pelas chuvas.

Até o momento, a Bahia tem cerca de 3.684 desalojados e 342 desabrigados. O Espírito Santo tem 1.596 desalojados e 530 desabrigados. Minas Gerais conta com 3.506 desalojados e 956 desabrigados.

Já o Paraná está com cerca de 1.057 desalojados e 22 desabrigados. Santa Catarina com 1.764 desalojados e 195 desabrigados.

Desabrigados são pessoas que necessitam de abrigo público. Já os desalojados são aquelas que precisaram deixar suas casas e foram para outros lugares.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, quase todos os estados do Brasil estão com algum tipo de alerta.

