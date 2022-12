Prefeitura de Atibaia - 24/01/2020 A Federação de policiais da PRF disse que espera uma transição natural e que o "diálogo" seja priorizado

O grupo de trabalho da equipe de transição do governo na área da Justiça e Segurança Pública pretende sugerir que Polícia Rodoviária Federal (PRF) atue de forma mais restrita - após casos de abusos cometidos por operações conjuntas dentro de áreas urbanas.

Medidas criadas no governo de Jair Bolsonaro teriam alterado as atribuições da corporação permitindo por exemplo, atuação em áreas urbanas, algo que não era da alçada força policial anteriormente.

Uma portaria editada pelo ex-ministro Sergio Moro em 2019 autorizou a PRF participar de operações conjuntas com outras polícias e cumprir mandados de busca e apreensão. Na época, a medida recebeu críticas de policiais federais, por avaliarem as atribuições da corporação estavam sendo extrapoladas.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, editou um novo texto em 2021, que manteve a permissão da PRF atuar em operações conjuntas.

