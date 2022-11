Marcello Casal JrAgência Brasil - 13/05/2022 Poupatempo registra aumento de 80% na busca por renovação de CNH

Desde julho deste ano, com a proximidade do fim de ano, festas escolares e viagens, o Poupatempo tem registrado um aumento na procura pela renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) . Segundo dados de novembro, a média de atendimentos foi 80% maior em comparação com a média geral de janeiro a outubro de 2022.

Somente neste mês, conforme o Poupatempo , foram realizados mais de nove mil atendimentos. Na média geral, o registrado era cinco mil por mês.

Além disso, desde a retomada do serviço de renovação, em novembro de 2021, foram feitas mais de 24 ações, com mais de 50 mil atendimentos realizados do Poupatempo em parceria com o Detran .SP.

Em 2022, o Poupatempo já prestou mais de 3,5 milhões de atendimentos somente para renovação de CNH , sendo que 1,3 milhão foram realizados presencialmente.

Atenção aos prazos

Os motoristas que tiveram a CNH vencida nos meses de março e abril deste ano e ainda não renovaram o documento têm até 31 de dezembro deste ano para regularizar a situação.

A punição para os condutores que não normalizarem a carteira de habilitação no prazo correto é de sete pontos na CNH, além de uma multa de R$ 293,47, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) .

Como agendar a renovação?

O agendamento para atendimento presencial está aberto a partir desta quarta-feira (30) e pode ser feito pelo site do Poupatempo , pelo aplicativo, nos totens de autoatendimento ou pelo WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

Para renovação simplificada, a recomendação é que o motorista faça de forma remota, já que ele não precisa comparecer presencialmente a uma unidade. Para completar o processo, basta seguir o passo a passo do atendimento online, realizar o exame médico na clínica indicada e o novo documento chegará ao endereço de cadastro, pelos Correios .

Para renovar de forma online, basta acessar o portal ou o aplicativo do Poupatempo, clicar em Serviços > CNH > Renovação de CNH. Após confirmar ou atualizar os dados, o motorista agenda e realiza o exame médico na clínica credenciada indicada pelo sistema.

Quem exerce atividade remunerada ou for incluir a observação "exerce atividade remunerada" na CNH, precisa passar pela avaliação psicológica e será direcionado a um profissional credenciado.

Caso a pessoa seja aprovada nos exames, deverá pagar a taxa de emissão e aguardar as orientações enviadas por e-mail.

Categorias C, D ou E

Os condutores que tiverem a habilitação nas categorias C, D ou E precisam realizar o exame toxicológico em laboratório credenciado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) com antecedência, já que o laudo pode ser solicitado durante o exame médico.

O exame tem validade de dois anos para menores de 70 anos e, para os acima dessa idade, é válido pelo mesmo tempo da CNH.

Caso o motorista deseje solicitar o rebaixamento de categoria, também pode fazê-lo pelos canais digitais, inclusive durante o processo de renovação simplificada.

