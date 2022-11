Reprodução / Google Maps - 25.11.2022 Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti registrou ataque a tiros

Na manhã desta sexta-feira (25), um ataque a tiros a duas escolas em Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo , deixaram ao menos três mortos e 11 feridos. Entre as vítimas estão dois professores e um aluno, que não tiveram as identidades divulgadas.

Os crimes foram registrados na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti e na escola particular Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), no mesmo bairro.



Segundo a Polícia Militar , o responsável pelo ataque é um aluno adolescente da Escola Estadual Primo Bitti. Ainda de acordo com a corporação, ele entrou na sala dos professores e em outras salas da escola munido de uma pistola e vários carregadores, e efetuou os disparos.

Depois, ele entrou em um carro e invadiu uma escola particular no mesmo bairro, o Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), efetuando novos disparos .

Os feridos foram levados a hospitais da região e o adolescente apontado como o responsável pelos tiros já foi identificado, mas a identidade dele não foi divulgada. O iG entrou em contato com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para mais informações e aguarda o retorno.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), ainda não há vítimas entre alunos e funcionários da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Coqueiral, que fica localizada ao lado de onde ocorreu o crime.

Nas redes sociais, o governador reeleito do Espírito Santo , Renato Casagrande (PSB) , lamentou o episódio e disse acompanhar as investigações.



Com sentimento de pesar e muita tristeza, estou acompanhando de perto a apuração da invasão nas Escolas Primo Bitti e Darwin, em Aracruz. Todas as nossas forças de segurança estão empenhadas. Determinei o deslocamento dos Sec. de Segurança e Educação para acompanhar os trabalhos. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) November 25, 2022

Em nota, a Prefeitura de Aracruz informou que as aulas de hoje em todas as escolas municipais da cidade foram canceladas devido ao ataque , atendendo a um pedido da Polícia Militar.

"A Prefeitura de Aracruz solicitou ao Governo do Estado o reforço no policiamento e solidariza com familiares de funcionários e alunos das escolas envolvidas no ataque", afirmou.

Ainda segundo as informações, o prefeito Dr. Coutinho "entrou em contato com o governador Renato Casagrande para solicitar o reforço de policiamento em todo município".

*Em atualização

