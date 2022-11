Reproducao: Facebook Humberto Costa

O senador Humberto Costa (PT-PE), que faz parte da equipe de Saúde da transição de governo, disse nesta sexta-feira (25) que o grupo concluiu que o Brasil passa por uma “possível nova onda” de Covid . Ele também afirmou que a vacinação no país está “muito aquém” do esperado.



Segundo levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa, que usa dados das secretarias estaduais de Saúde, 84,72% da população recebeu a primeira dose da vacina; 80,08% tomaram a segunda dose; e 49,4% tomaram a dose de reforço. Desde o início da pandemia, morreram 689.396 pessoas.

"A pandemia não acabou. E nós estamos vivenciando, na nossa avaliação e na avaliação de alguns cientistas que estão fazendo estudos epidemiológicos, o início de uma possível nova onda. Estamos perto de 690 mil mortes", afirmou Humberto Costa no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília.

"E uma preocupação que nós temos é com a vacinação. A vacinação está muito aquém daquilo que seria desejado para todas as faixas etárias", acrescentou. Estiveram na coletiva de imprensa os ex-ministros Aloizio Mercadante, Arthur Chioro e José Gomes.

Humberto defendeu que o futuro governo reforce a vacinação contra a Covid-19 para todas as idades. O senador ainda relatou que o setor de Saúde necessita de R$ 22 bilhões a mais em 2023 para cumprir todos os compromissos.

Lula defende vacinação

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu na quinta (24) com especialistas de saúde para falar sobre programa de vacinação . O petista voltou a dizer que fará uma grande campanha de imunização quando assumir o cargo. Nésio Fernandes, Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, elogiou o futuro chefe do executivo federal.

“Participei agora de reunião online com especialistas em saúde sobre o Programa Nacional de Imunizações, nosso programa de vacinas, que sofreu tanto nos últimos anos. Vamos trazer de volta o Zé Gotinha e fazer do Brasil mais uma vez referência mundial em vacinação”, escreveu Lula.

A pandemia da Covid-19 atrasou diversos procedimentos na área da Saúde. Lula já sinalizou que dará destaque para o setor, promovendo mutirões pelo país para atender a população e zerar as filas de espera. Ele também quer realizar uma grande campanha de vacinação.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.