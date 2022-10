Reprodução/Instagram Eddy Jr. foi alvo de injúrias raciais feitas por uma vizinha





O artista Eddy Jr. informou, na noite da última quarta-feira (19), que denunciou na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) a atitude de Elisabeth Morrone, mulher que foi gravada proferindo ofensas racistas contra ele .

Em uma publicação feita na sua conta oficial do Twitter, o cantor e humorista usou os dizeres "eu tenho um sonho", de Martin Luhter King, para dizer que torce para ninhuém passar pela situação a qual ele foi exposto.

"Acabei de prestar meu depoimento na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) de São Paulo, gostaria de agradecer a toda equipe da delegacia pela sensibilidade na forma de conduzir o caso", escreveu.

Acabei de prestar meu depoimento na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) de São Paulo, gostaria de agradecer a toda equipe da delegacia pela sensibilidade na forma de conduzir o caso. — Eddy Jr (@EddJr_) October 20, 2022

Além da denúncia formal de Eddy, personalidades negras de diversos setores da sociedade estão organizando uma manifestação na frente do prédio onde o artista mora, na Zona Oeste de São Paulo.





O ato vai ocorrer nesta quinta-feira e a concentração do protesto está marcada para acontecer a partir das 18h. Diversos grupos de advogados e ativistas devem estar presentes no ato.

Entenda o caso



Eddy Junior denunciou, na noite de segunda (17), pelas redes sociais, que foi vítima de um ataque racista de uma vizinha do condomínio. No Instagram, o rapaz afirmou ter sido xingado de “macaco, imundo, feio, urubu e neguinho perigoso” ao tentar usar o elevador do prédio com a vizinha.





O jovem afirmou que é alvo da família da agressora desde abril, quando começaram as reclamações e agressões verbais por um suposto barulho vindo do apartamento dele.

Câmeras do prédio onde mora o humorista registraram ao menos duas vezes em que Elisabeth e um filho dela estiveram na porta do apartamento dele com uma faca e uma garrafa.

Nas imagens, o filho da vizinha aparece com uma faca em frente ao apartamento de Eddy. Ele chega a brincar com o objeto, a apontar para a porta e a batê-lo na parede. O homem vai embora após cerca de 1 minuto.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.