Eddy Jr. sofre ameaças e agressões racistas de vizinha no prédio - 19.10.2022

O humorista e músico Eddy Júnior divulgou em suas redes sociais na quarta-feira (18) um vídeo estarrecedor, gravado enquanto ele tentava pegar o elevador no prédio onde mora.

As imagens feitas pelo celular da vítima mostram sua vizinha, uma senhora de idade, branca, vestindo roupão preto, onde profere xingamentos e acusações racistas, enquanto se nega a usa o mesmo elevador que o artista. A mulher chega a dizer que o local onde moram é 'de família' e que o rapaz 'é bandido'.

Na gravação é possível ouvir essa senhora gritar de forma raivosa 'cai fora macaco', 'imundo', 'tu é sujo, imundo', 'aqui é prédio de família' .

O vídeo já obteve mais 1,2 milhões de visualizações nas redes sociais do artista que já tomou providências legais contra as agressões e deve prestar depoimento hoje em São Paulo.

Eddy Jr. escreveu o triste relato de ameaças e injúrias em sua conta no Instagram:

"Macaco, Imundo, Feio, Urubu, Neguinho, um Perigoso que não merece morar aqui, uma pessoa que oferece riscos para os moradores desse condomínio, foi isso tudo que eu tive que ouvir ontem por ser Preto… Pra finalizar tive que ficar dentro da minha casa sofrendo ameaça de morte e calúnias sobre mim novamente por ser Preto… Ser impedido de entrar no mesmo elevador da moradora branca por ser preto também…Não sei descrever o sentimento que tô sentindo, venci fazendo as pessoas sorrirem e isso não vai mudar vou continuar fazendo vocês sorrirem, porém agora vai ser um pouco mais difícil Bjo… pra todos que gostam de mim, espero que vcs compartilhem isso e façam essa mulher pagar pelo CRIME que ela cometeu"

O humorista disse que vem sofrendo ameaças e reclamações dos vizinhos desde abril por barulho em seu apartamento durante a madrugada. Mas ele afirma que as reclamações ocorreram em horários em que estava dormindo ou fora de casa.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil em São Paulo.

Ameaças com faca registradas na porta do apartamento do artista

Câmeras do prédio onde mora o humorista e músico Eddy Junior, vítima de um ataque racista de uma vizinha, registrou ao menos duas vezes em que a mulher e um filho dela estiveram na porta do apartamento dele com uma faca e uma garrafa.

Reprodução TV Globo 19/10/22 Filho de vizinha racista faz ameaças ao humorista Eddy Júnior em frente ao apartamento dele na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo

O humorista afirma que desde abril é alvo de reclamações da vizinha por barulho em seu apartamento na madrugada, em horários que, segundo ele, estava dormindo ou fora de casa.

A moradora disse que não se lembra de ter proferido as acusações e xingamentos racistas pois passava por um momento de estresse. Quanto as imagens em que seu filho aparece com uma faca, ela alegou que o rapaz sofre de problemas psiquiátricos.

