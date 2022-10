Flickr A decisão ainda pode ser recorrida pelo partido

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retire as propagandas que associa a fala do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao armamento de bandidos e violência à mulher. A decisão foi proferida pela ministra Maria Isabel Galoti na tarde desta quinta-feira (20).

Segundo a ministra , as propagandas distorceram uma fala do presidente, sendo caracterizadas pela magistrada como fake news .

"No caso em exame, verifica-se que as imagens veiculadas de pessoas armadas na rua e no interior de imóveis, de criança manuseando arma de fogo, de violência contra mulher e atuação do crime organizado estão descontextualizadas da fala do candidato, destacada no início da peça publicitária, que se limita a dizer que 'Eu quero todo mundo armado', em razão da sua conhecida pauta armamentista", disse a ministra .





O PT ainda poderá recorrer da decisão. Ainda não há solicitação de direito de resposta pela campanha de Bolsonaro .

Na fala citada pela campanha petista , Bolsonaro disse querer armar o povo, mas não há referências sobre armamento de crianças ou violência contra a mulher.

