Marcelo Camargo/Agência Brasil - 30/07/2021 Sul e Sudeste registram frio no primeiro final de semana após início da primavera

O primeiro final de semana após o início da primavera nessa quinta-feira (22) será marcado por frio no Sul e Sudeste . Entre ontem e domingo (25), a Defesa Civil emitiu um alerta para baixas temperaturas em várias regiões do estado de São Paulo. A previsão para a Serra da Mantiqueira, na região de Campos de Jordão, é que a mínima seja de 3ºC.

Na madrugada dessa sexta-feira (23), até mesmo neve foi registrada em Santa Catarina . De acordo com a Epagri/Ciram, não nevava há 10 anos nesta época do ano. Isso se deve devido à passagem de um ciclone no mar, que impulsiona a massa de ar polar que se desloca pelo Brasil.

A previsão para os próximos dias na Campanha Gaúcha, no centro-oeste de Santa Catarina e no Paraná, é de baixas temperaturas e geadas. Também há possibilidade de geadas no estado de São Paulo e entre o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira.

Nas regiões serranas, as temperaturas podem ficar negativas neste sábado (24). No domingo (25), os termômetros devem subir um pouco.

Previsão para os próximos dias

Sul

Em grande parte da região Sul, é previsto um acumulado de chuvas, que deve ultrapassar os 90mm, principalmente no noroeste do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina.

Depois deste fim de semana, a máxima prevista para os próximos dias não deve ultrapassar os 30ºC. O Paraná e a região serrana de Santa Catarina devem marcar as menores temperaturas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Confira a previsão nas capitais:

Curitiba: sábado (24) - mín. 5°C e máx. 19°C / domingo (25) - mín. 9°C e máx. 17°C;

sábado (24) - mín. 5°C e máx. 19°C / domingo (25) - mín. 9°C e máx. 17°C; Florianópolis: sábado (24) - mín. 11°C e máx. 20°C / domingo (25) - mín. 12°C e máx. 20°C;

sábado (24) - mín. 11°C e máx. 20°C / domingo (25) - mín. 12°C e máx. 20°C; Porto Alegre: sábado (24) - mín. 10°C e máx. 20°C neste sábado (24) / domingo (25) - mín. 12°C e máx. 21°C.

Sudeste

Em São Paulo e Minas Gerais, as mínimas previstas estão abaixo dos 16ºC. Em MG e Rio de Janeiro, os volumes de chuva podem ultrapassar 100mm. No entanto, a partir de segunda-feira (26), as temperaturas devem subir e ficar acima dos 34ºC.

Confira a previsão nas capitais:

Belo Horizonte: sábado (24) - mín. 17°C e máx. 27°C / domingo (25) - mín. 16°C e máx. 27°C;

sábado (24) - mín. 17°C e máx. 27°C / domingo (25) - mín. 16°C e máx. 27°C; Rio de Janeiro: sábado (24) - mín. 13°C e máx. 25°C / domingo (25) - mín. 15°C e máx. 28°C;

sábado (24) - mín. 13°C e máx. 25°C / domingo (25) - mín. 15°C e máx. 28°C; São Paulo: sábado (24) - mín. 7°C e máx. 20°C / domingo (25) - mín. 9°C e máx. 23°C;

sábado (24) - mín. 7°C e máx. 20°C / domingo (25) - mín. 9°C e máx. 23°C; Vitória: sábado (24) - mín. 20°C e máx. 22°C / domingo (25) - mín. 18°C e máx. 24°C.

Centro-Oeste

As temperaturas na região devem variar entre 20ºC e 30ºC. No sul de Goiás, a previsão é de chuvas isoladas, que podem chegar a 50mm.

Confira a previsão nas capitais:

Brasília: sábado (24) - mín. 18°C e máx. 27°C / domingo (25) - mín. 17°C e máx. 25°C;

sábado (24) - mín. 18°C e máx. 27°C / domingo (25) - mín. 17°C e máx. 25°C; Campo Grande: sábado (24) - mín. 13°C e máx. 28°C / domingo (25) - mín. 18°C e máx. 32°C;

sábado (24) - mín. 13°C e máx. 28°C / domingo (25) - mín. 18°C e máx. 32°C; Cuiabá: sábado (24) - mín. 23°C e máx. 35°C / domingo (25) - mín. 24°C e máx. 36°C no domingo (25);

sábado (24) - mín. 23°C e máx. 35°C / domingo (25) - mín. 24°C e máx. 36°C no domingo (25); Goiânia: sábado (24) - mín. 18°C e máx. 32°C / domingo (25) - mín. 20°C e máx. 29°C.

Nordeste

Não há previsão de chuva em grande parte da região, apenas na costa leste, com baixo volume. Depois do fim de semana, as temperaturas devem subir, podendo ultrapassar os 30ºC.

Confira a previsão nas capitais:

Aracaju: sábado (24) - mín. 23°C e máx. 28°C / mín. 24°C e máx. 28°C no domingo (25).

sábado (24) - mín. 23°C e máx. 28°C / mín. 24°C e máx. 28°C no domingo (25). Fortaleza: sábado (24) - mín. 26°C e máx. 30°C / domingo (25) - mín. 25°C e máx. 30°C;

sábado (24) - mín. 26°C e máx. 30°C / domingo (25) - mín. 25°C e máx. 30°C; João Pessoa: sábado (24) - mín. 24°C e máx. 31°C / domingo (25) - mín. 24°C e máx. 30°C;

sábado (24) - mín. 24°C e máx. 31°C / domingo (25) - mín. 24°C e máx. 30°C; Maceió: sábado (24) - mín. 22°C e máx. 29°C / domingo (25) - mín. 22°C e máx. 29°C;

sábado (24) - mín. 22°C e máx. 29°C / domingo (25) - mín. 22°C e máx. 29°C; Natal: sábado (24) - mín. 25°C e máx. 30°C / domingo (25) - mín. 25°C e máx. 30°C;

sábado (24) - mín. 25°C e máx. 30°C / domingo (25) - mín. 25°C e máx. 30°C; Recife: sábado (24) - mín. 24°C e máx. 29°C / domingo (25) - mín. 25°C e máx. 29°C;

sábado (24) - mín. 24°C e máx. 29°C / domingo (25) - mín. 25°C e máx. 29°C; Salvador: sábado (24) - mín. 23°C e máx. 29°C / domingo (25) - mín. 22°C e máx. 27°C;

sábado (24) - mín. 23°C e máx. 29°C / domingo (25) - mín. 22°C e máx. 27°C; São Luís: sábado (24) - mín. 24°C e máx. 32°C / domingo (25) - mín. 25°C e máx. 32°C;

sábado (24) - mín. 24°C e máx. 32°C / domingo (25) - mín. 25°C e máx. 32°C; Teresina: sábado (24) - mín. 23°C e máx. 36°C / domingo (25) - mín. 23°C e máx. 35°C.

Norte

O acumulado de chuva em grande parte da região não deve passar dos 30mm. No noroeste do Amazonas, são previstos entre 50 e 60 mm de precipitação.

Confira a previsão nas capitais:

Belém: sábado (24) - mín. 24°C e máx. 34°C / domingo (25) - mín. 24°C e máx. 34°C;

sábado (24) - mín. 24°C e máx. 34°C / domingo (25) - mín. 24°C e máx. 34°C; Boa Vista: sábado (24) - mín. 24°C e máx. 34°C / domingo (25) - mín. 24°C e máx. 37°C;

sábado (24) - mín. 24°C e máx. 34°C / domingo (25) - mín. 24°C e máx. 37°C; Macapá: sábado (24) - mín. 24°C e máx. 35°C / domingo (25) - mín. 24°C e máx. 34°C;

sábado (24) - mín. 24°C e máx. 35°C / domingo (25) - mín. 24°C e máx. 34°C; Manaus: sábado (24) - mín. 25°C e máx. 35°C / domingo (25) - mín. 25°C e máx. 34°C;

sábado (24) - mín. 25°C e máx. 35°C / domingo (25) - mín. 25°C e máx. 34°C; Palmas: sábado (24) - mín. 25°C e máx. 34°C / domingo (25) - mín. 23°C e máx. 34°C;

sábado (24) - mín. 25°C e máx. 34°C / domingo (25) - mín. 23°C e máx. 34°C; Porto Velho: sábado (24) - mín. 23°C e máx. 34°C / domingo (25) - mín. 23°C e máx. 35°C;

sábado (24) - mín. 23°C e máx. 34°C / domingo (25) - mín. 23°C e máx. 35°C; Rio Branco: sábado (24) - mín. 23°C e máx. 35°C / domingo (25) - mín. 24°C e máx. 36°C.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.