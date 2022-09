Marcelo Camargo/Agência Brasil - 11/08/2022 Frio continua em São Paulo nesta segunda-feira (22)

A última semana de setembro começa fria e chuvosa em grande parte do Centro-Sul do Brasil , principalmente nos estados de São Paulo , Paraná e Mato Grosso do Sul.

Segundo a Climatempo, pode-se esperar fortes chuvas com trovoadas, fortes rajadas de vento e eventual queda de granizo, em especial no interior paulista e no sul de Mato Grosso do Sul.

Na terça (27), as áreas de instabilidade ainda pairam sobre o Centro-Sul do país e se intensifica com a chegada de uma nova frente fria, que também deve provocar chuva no sul de Minas Gerais e em Santa Catarina.

A instabilidade continua em todo o estado São Paulo, com chuva já durante a manhã, exceto nas cidades do norte. O CGE informou que o clima na capital tem previsão de mínima de 15°C e máxima de 21°C.

A frente fria começará a se deslocar com mais intensidade pela costa do Sudeste na quarta-feira (28). Com isso, será o dia mais chuvoso da semana em todo o país. Nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e nas cidades do sul de Minas, pode-se esperar chuvas mais intensas.

As chuvas e o frio tendem a continuar em São Paulo pelo menos até sexta-feira (30). Segundo a MetSul, as temperaturas abaixo da média e as chuvas nesta época do ano podem ser explicadas pela persistência do La Niña durante a primavera, levantando a possibilidade de que o "inverno tardio" seja registrado neste período.

