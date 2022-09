Reprodução / Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online - 23.09.2022 Neve histórica de primavera no Planalto Sul Catarinense

A chegada da primavera trouxe neve para o Sul do Brasil. Na madrugada desta sexta-feira (23), Santa Catarina registrou temperaturas abaixo de zero e a terceira neve do estado em 2022.

Cinco cidades da serra catarinense identificaram o fenômeno, de acordo com o Centro de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Epagri/Ciram): São Joaquim, Urupema, Urubici, Bom Jardim da Serra e Rio Rufino.

Em Urupema e São Joaquim, os termômetros chegaram a -1,5°C e 0,3°C, respectivamente.

Reprodução / Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online - 23.09.2022 Cidades da serra catarinense registraram neve e temperaturas negaivas





Segundo aviso meteorológico emitido pelo Epagri/Ciram, a madrugada e início da manhã serão marcadas por declínio da temperatura, com mínima de 0º e negativa (-1º e -4º), com formação de geada . O clima deve se manter assim até este sábado (24).

O fenômeno, conforme o instituto, ocorre devido à chegada de massa de ar frio e seco no Sul do Brasil.

Próximos dias

A previsão para os próximos dias é de ar frio, seco e geadas, informou o Epagri/Ciram.

Hoje, em Santa Catarina , as temperaturas devem ficar agradáveis durante o dia e mais frias à noite.

Reprodução / Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online - 23.09.2022 Clima deve continuar frio nos próximos dias





O sábado será ensolarado com poucas nuvens. Temperaturas vão estar mais baixas durante a madrugada e ao amanhecer, com geada nas áreas altas do Extremo Oeste ao Planalto, Alto Vale do Itajaí e Florianópolis Serrana (Aviso de Frio). Durante o dia, temperatura em elevação.

No domingo (25), o clima ainda terá aberturas de sol, mas com aumento de nuvens. No entanto, há previsão de chuvas de manhã e de tarde na maior parte das regiões.

No início da próxima semana, haverá nebulosidade variável e chuvas fracas, com vento moderado.

A última vez que nevou no estado foi em 19 de agosto. À época, os termômetros chegaram a marcar -6ºC com sensação de -25ºC. Ao todo, 24 cidades registraram temperaturas abaixo de 0ºC em agosto.

Antes disso, também nevou em Santa Catarina no mês de maio, além de geadas e temperaturas negativas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.