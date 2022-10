Reprodução: Agência Brasil Chuva em São Paulo

O avanço de um ciclone extratropical vindo da região Sul deve causar fortes chuvas em parte da região Sudeste , sobretudo no estado de São Paulo , onde se origina uma frente fria na tarde desta quinta-feira (06).

Segundo o Climatempo, São Paulo entrará em condição pré-frontal, o que significa que o ar esquenta e o calor fica acima do normal em determinada região. Esse fator antecede a chegada de uma frente fria.

A combinação de calor com a chegada da frente fria irá levar uma forte tempestade ao estado paulista, incluindo a capital. As precipitações começaram em áreas do extremo oeste paulista e na divisa do estado com o Paraná. Na cidade de São Paulo e nas demais regiões, as pancadas devem acontecer período da tarde até a madrugada de sexta-feira (07).

Média de precipitações

A previsão, segundo os meteorologistas do Climatempo, é de que chova o previsto para o mês inteiro entre hoje e amanhã. Serão aproximadamente 100 mm na Grande São Paulo. A média histórica para o mês inteiro na capital paulista é de 127,2 mm.

O volume de chuva pode ser ainda maior nas divisas com Minas Gerais e Paraná. Além disso, as grandes precipitações devem ocorrer nas cidades de Marília, Presidente Prudente, Litoral Norte, Bauru, Araraquara, Ribeirão Preto, Barretos, Franca, Campinas e do Vale do Paraíba.

Além do grande volume de chuva esperado, tempestades de granizo também pode atingir toda a região, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) da prefeitura de SP.

A Defesa Civil ainda pede que a população não atravesse áreas inundadas ou enfrente tempestades.

"As pessoas que moram em área de risco devem ficar atentas aos sinais de movimentação do solo, como postes e árvores inclinadas, rachaduras nas paredes e portas e janelas emperradas. Diante desses sinais, deve-se sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil pelo número 199", informa a entidade, em nota.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.