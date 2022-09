Reprodução YouTube António Guterres, Secretário Geral da Organização das Nações Unidas, discursa na abertura da 77ª Assembleia Geral

Nesta terça-feira (20), em discurso de abertura do Debate Geral da Organização das Nações Unidas , o secretário-geral António Guterres chamou a atenção dos chefes de Estado presentes para questões como a guerra na Ucrânia e a crise alimentar de nível mundial.

Citando o conflito na Europa , o chefe da ONU afirmou que o mundo está “em perigo e paralisado” pelas divisões geopolíticas. Ele disse que deve ser feito um esforço internacional para que a produção e a exportação de alimentos de ambos os países aconteça com segurança, evitando a inflação generalizada e o aumento da fome ao redor do mundo .



Ainda falando sobre a coalizão entre os países, o secretário-geral apresentou três prioridades para os debates: a instauração e manutenção da paz , a participação feminina nos lugares de liderança e a atenção aos mais vulneráveis , incluindo migrantes e refugiados, e a ação climática.

Apesar das críticas e dos apelos, Guterres também ressaltou os avanços com a Iniciativa de Grãos do Mar Negro , que levou os países a mesa de negociação, intermediada pela ONU e Turquia, para amenizar os impactos da fome agravada com a crise entre Ucrânia e Rússia .

O Debate Geral é considerado o principal evento anual da ONU com os governantes dos 193 países membros e está acontecendo no hall da Assembleia Geral , com sede em Nova York.

Mudanças climáticas

Sobre a questão do clima , Guterres pediu que os países tenham metas mais ambiciosas . O pedido foi feito especialmente às nações mais desenvolvidas, do G20, responsáveis por grande parte das emissões de gases de efeito estufa.

Às vésperas da COP27, que acontece no Egito este ano, ele destacou três soluções que os Estados devem manter no radar: investimento em energia renovável, adaptação aos choques climáticos e a resposta às perdas e danos causados pelos desastres.

Foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

O chefe da ONU também ressaltou a importância dos países se alinharem com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável , os ODS , como um caminho de resgate para superar os principais desafios.

Em seu apelo, Guterres apontou que mesmo metas consideradas básicas e fundamentais, como acabar com a fome, garantir o acesso à educação e promover a igualdade de gênero, tiveram um regresso considerável nos últimos anos.

Por isso, o secretário-geral das Nações Unidas também pediu um estímulo para que os ODS sejam atingidos. Ele aponta quatro componentes do estímulo: a participação de bancos de desenvolvimento multilateral no financiamento dos objetivos, alívio às dívidas, aumento da liquidez o empoderamento de fundos especializados.

Chamado de esperança

Guterres encerrou seu discurso afirmando que a ONU apoia todos os agentes que trabalham para um momento melhor, como os ativistas climáticos, os jovens, mulheres e meninas que litam por seus direitos, cientistas que permitiram o alívio da pandemia de Covid-19 e trabalhadores humanitários.

O líder da ONU encerrou pedindo que os participantes trabalhem em “soluções comuns para desafios comuns”, baseados em boa vontade, confiança e direitos humanos. “Vamos trabalhar de forma única, em coalizão com o mundo, como nações unidas”, concluiu.

