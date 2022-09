Reprodução/O Globo - 06.04.2022 Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto

O QG da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) tem dito para lideranças do Centrão que as pesquisas divulgadas por diversos institutos vão na contramão dos levantamentos internos feitas por eles sobre as eleições 2022 . Porém, representantes do PP, PL e Republicanos estão desconfiando dos dados apresentados pelos bolsonaristas.



A equipe do chefe do executivo federal tem dito para aliados que os números do Datafolha e do Ipec estão completamente fora da realidade. Eles confirmam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua em primeiro lugar, mas com uma distância bem menor.

O QG da campanha afirma que Bolsonaro abriu distância no Rio de Janeiro, empatou tecnicamente em São Paulo e se aproximou do petista em Minas Gerais. Além disso, o grupo que trabalha para o presidente ressalta que a região Sul continua apresentando índices favoráveis aos bolsonaristas.

Relatórios são entregues diariamente para o Centrão. A maior preocupação, segundo a equipe do governante, é o segundo turno. Só que a campanha tem certeza que poderá virar o jogo com o mesmo tempo de propaganda eleitoral na TV e no rádio e o confronto direto nos debates.

“Todos já sabem qual é o plano do Bolsonaro. É chegar vivo no segundo turno com uma distância curta. Se o Lula terminar o primeiro turno com uma diferença de 10 pontos, ninguém do Centrão vai perder tempo. Todos pularão do barco e iniciarão as negociações com o ex-presidente”, explica uma liderança do Centrão.

Centrão desconfia de Bolsonaro

Apesar dos bolsonaristas afirmarem que os números do Ipec e Datafolha estão fora da realidade, os partidos de Centro também realizam pesquisas internas e já identificaram o crescimento de Lula, tendo chances reais de vencer no primeiro turno.

“Os nossos levantamentos batem com os números do Datafolha, do Ipec, do Ipespe, da Quaest e outros institutos. Mas a campanha garante que a distância é menor. São pessoas que possuem credibilidade. Então a gente acompanha tudo com cautela”, declara a liderança.

