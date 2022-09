Reprodução Ronnie Lessa deve continuar em prisão preventiva

A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de liberdade para Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, acusados de assassinar a ex-vereadora carioca Marielle Franco e o seu motorista, Anderson Gomes, em 2018.

O juiz Gustavo Gomes Kalil, da 4ª Vara Criminal do Rio manteve a prisão dos dois acusados em decisão assinada no dia 13 de setembro. Lessa e Queiroz continuam em prisão preventiva .

O magistrado argumenta que os sucessivos recursos de defesa têm causado a demora na conclusão do processo que investiga a morte da ex-vereadora há mais de cinco anos.

Júri popular



A primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) negou, em agosto deste ano, por unanimidade, o recurso apresentado pela defesa do PM reformado Ronnie Lessa para suspender o julgamento em júri popular .

O júri popular não é composto por juízes, mas sim por cidadãos comuns. No Brasil, ele é usado no julgamento de crimes dolosos, quando há intenção contra a vida.

A defesa de Lessa apresentou em junho deste ano o pedido de suspensão do júri, que foi negado pela relatora, a presidente do STF Rosa Weber. Um recurso foi levado para julgamento virtual, e a Primeira Turma, formada por cinco ministros, rejeitou o pedido.

Ao votar, Weber apontou que o recurso não trouxe elementos capazes de mudar seu entendimento. Ela foi acompanhada pelos demais ministros: Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso.

