As autoridades ucranianas anunciaram nesta segunda-feira (19) que encontraram uma sala de tortura no departamento de polícia de Izyum, onde o Exército da Rússia transformou em seu quartel-general enquanto controlava a cidade da região de Kharkiv.

A informação foi relatada no Facebook pelo chefe do departamento de investigação da polícia regional, Sergey Bolvinov.

Segundo o portal Ukrainska Pravda, os investigadores estão agora inspecionando as instalações, onde encontraram listas com nomes de detidos e vários instrumentos de tortura, incluindo cabos elétricos.

De acordo com Bolvinov, os presos foram mantidos no escuro em celas escuras por várias semanas ou meses.



" Investigadores estão já encontraram revistas com uma lista de detidos transportados por racistas e ferramentas de tortura, como cabos elétricos. Também estão examinando todas as câmaras onde as pessoas foram mantidas. Amostras de DNA e impressões digitais estão sendo coletadas e uma base de provas sendo recolhida para o tribunal", informou Sergey.

Oração em 'câmara de tortura'



O governo da Ucrânia informou, no dia 14 de setembro, que encontrou uma 'câmara de tortura' na cidade de Balakliya, que voltou para o controle de Kiev na semana passada.

Segundo o Ministério da Defesa, o local tinha uma oração do Pai Nosso escrita em ucraniano em uma das paredes. "Uma câmara de tortura na Balakliya libertada. O Pai Nosso foi esculpido na parede por prisioneiros ucranianos. A Rússia deve ser responsabilizada por esse genocídio flagrante", escreveu nas redes sociais.

