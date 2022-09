Reprodução/Youtube Macaco ataca homem na Índia





A onda de ataques violentos de macacos contra humanos na Índia teve mais um desdobramento. Um homem foi derrubado no chão pelo animal após tentar afastar os macacos com pedradas. O caso ocorreu no domingo (18) em uma viela na cidade de Utter Pradesh.

Imagens de câmeras de segurança captaram o momento do ataque. Veja vídeo abaixo:

A atitude do homem irritou um dos macacos, que pulou de cima do portão da casa e o derrubou. Depois do ataque, o animal fugiu e o homem permaneceu desorientado.





Ataques na Índia:

O país enfrenta uma onda de ataques violêntos de macacos conta a população. No incío de setembro, um agricultor de 52 anos morreu após ser atacado por um bando e cair do telhado de sua casa no distrito de Budaun.

