Presidente Jair Bolsonaro em Londres, para o funeral da rainha Elizabeth II

Aliados de Jair Bolsonaro (PL) não chegaram a um acordo sobre a avaliação do desempenho do presidente em Londres , no último fim de semana. Um grupo ficou insatisfeito com os manifestos de apoiadores na capital da Inglaterra e com o discurso do governante sobre as eleições 2022. Já outra ala comemorou a demonstração de força do chefe do executivo federal com brasileiros que vivem no exterior.



Os aliados – a maioria radical – que consideram a ida positiva dizem que o mundo teve a oportunidade de ver um brasileiro popular e capaz de liderar uma multidão. “Nós temos consciência que isso irá refletir positivamente nas pesquisas. O brasileiro percebeu que ele é querido em todo o planeta”, afirma um dos coordenadores da campanha.

Além disso, há uma enorme insatisfação com a cobertura da imprensa, principalmente a internacional. O grupo tem dito que Bolsonaro prestou condolências para a rainha Elizabeth II e que a equipe de segurança retirou cartazes que se manifestavam politicamente em favor do presidente brasileiro.

“Ali é um dos raros momentos que o presidente teve para conversar com pessoas que moram longe do Brasil. Ele homenageou a rainha e defendeu a sua gestão. Algo natural quando um líder está diante de apoiadores. Injusto afirmar que só houve preocupação eleitoral”, explica um dos aliados.

Racha na campanha

Essa avaliação faz parte de um grupo, mas outra ala tem uma opinião muito diferente. A ida do presidente foi tratada como um fracasso. “Sempre fomos contra, só que ele não nos escutou. Essa ida não vai trazer nenhum voto, apenas o afastou da campanha e ainda obrigou o Mourão e o Lira saírem do Brasil”, reclama um aliado.

“Agora a imprensa só tem apontado os pontos negativos. A impressão deixada aos ingleses foi ruim. Agora temos que trabalhar para impedir que a gente perca eleitores. Mas está cada vez mais difícil”, acrescenta, demonstrando muita insatisfação.

A expectativa é que o discurso lido pelo presidente Bolsonaro na ONU seja bem recebido pelas lideranças internacionais. “O texto foi revisado pela equipe do PL. A torcida é que ele mantenha o que foi combinado”, conclui.

