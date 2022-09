Reprodução: redes sociais - 06/09/2022 Paraquedistas feridos no Rio de Janeiro

Dois paraquedistas do Exército se acidentaram na tarde desta terça-feira (06), no Rio de Janeiro. Um dos militares se feriu na rua Raul Pompéia, em Copacabana e outro na rua Antônia Parreiras, em Ipanema, segundo o Corpo de Bombeiros.

Os homens estavam em treinamento para o desfile de 7 de setembro nesta quarta-feira (07), na orla de Copacabana, de acordo com o Comando Militar do Leste.

Quer saber como foi os ensaios dos paraquedistas que irão saltar em Copacabana amanhã? pic.twitter.com/tJ064h8i3X — 𝒞𝑎𝑛𝑔𝑎𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜 𝒩𝑒𝑡𝑡𝑜🚩 (@CangaceiroNetto) September 7, 2022

Em comunicado, o Comando Militar afirmou que, "alguns militares pousaram fora do local previsto por conta de rajadas de vento". Leia a nota na íntegra:

"A equipe de salto livre do Exército Brasileiro, os Cometas, e a equipe de salto livre da Força Aérea Brasileira, os Falcões realizaram, na tarde de hoje (06 Set), treinamento para demonstração em homenagem aos 200 anos da Independência. Alguns militares pousaram fora do local previsto por conta de rajadas de vento, evento meteorológico ocasional. A ocorrência é pontual, não existe registro histórico. Ressalta-se que as equipes são compostas por atletas de alto nível e participam de competições nacionais e internacionais com resultados expressivos".

Um dos militares, Izaquiel Luiz, de 35 anos, que caiu em Copacabana, está internado no Hospital Miguel Couto, no Leblon e segue estável. Roberto Pereira, de 40 anos, suboficial da Aeronáutica que caiu no telhado de um imóvel em Ipanema recusou atendimento dos bombeiros e preferiu a ambulância do Exército.

Mas não é mais um vexame das Forças Armadas?

Três paraquedistas caíram no meio da cidade do Rio de Janeiro em um pouso desastrado, quando ensaiavam a apresentação para amanhã.

Esse pessoal só serve mesmo para gastar bilhões do Orçamento, pintar rodapés e ameaçar golpe? pic.twitter.com/WrcmLxv0DW — Sérgio A J Barretto (@SergioAJBarrett) September 6, 2022

O episódio ocorre um dia antes das comemorações do bicentenário da Independência do Brasil, que contará com um desfile das Forças Armadas em Copacabana, e a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL) a partir das 15h.

