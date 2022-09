Reprodução/Band Marcelo Freixo e Cláudio Castro, candidatos ao governo do Rio de Janeiro

A pesquisa Ipec publicada nesta terça-feira (06) aponta que o atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), tem 37% das intenções de voto para as eleições de outubro. O deputado Marcelo Freixo (PSB) aparece em segundo lugar, com 22%.

Em comparação com o último levantamento divulgado no dia 30 de agosto , Castro ampliou vantagem sobre o adversário Marcelo Freixo. Na última pesquisa, o atual governador tinha 26%, crescendo 11 pontos, contra 19% do membro do PSB, que subiu 3 pontos.

Cláudio Castro (PL) : foi de 26% para 37%

Marcelo Freixo (PSB) : foi de 19% para 22%

Rodrigo Neves (PDT) : foi de 6% para 7%

Cyro Garcia (PSTU) : se manteve com 4%

Juliete Pantoja (UP) : foi de 3% para 2%

Paulo Ganime (Novo) : se manteve com 2%

Wilson Witzel (PMB) : se manteve com 2%

Eduardo Serra (PCB) : foi de 2% para 1%

Luiz Eugênio (PCO) : foi de 1% para 0%

Brancos e nulos : foi de 19% para 13%

Não sabe/Não respondeu : foi de 16% para 10%

Segundo turno

Em um possível cenário de segundo turno entre Cláudio Castro e Marcelo Freixo, o atual governador do Rio também abriu vantagem:



Cláudio Castro (PL) : 43%

Marcelo Freixo (PSB) : 31%

Brancos e Nulos : 16%

Não sabe/não respondeu : 10%

Contratado pela TV Globo, o Ipec entrevistou 1.504 pessoas eleitores no estado do Rio de Janeiro, de 3 a 6 de setembro. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-02442/2022, com margem de erro estimada em três pontos percentuais, dentro de um intervalo de confiança de 95%.

