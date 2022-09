Cristiano Mariz/Agência O Globo Empresários planejam realizar uma "tratociata" no 7 de Setembro

Produtores rurais de diferentes partes do país enviaram seus tratores e outros veículos agrícolas a Brasília nesta semana com o intuito de demonstrar apoio dos representantes do agronegócio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) . Eles planejam fazer uma "tratociata" pela Esplanada amanhã, provavelmente, logo após o desfile oficial de 7 de setembro.

Quinze veículos estacionaram ao lado da sede do Ministério da Justiça, próximo ao local onde foram montadas as arquibancadas em que o público poderá assistir o cortejo. A previsão é que ao todo 30 tratores percorram a Esplanada. Parte deles foi pintada com as cores verde e outros ornamentados com bandeiras do Brasil. O GLOBO apurou que esses veículos custam entre R$ 2 milhões e R$ 5 milhões.

Bolsonaro e o ex-presidente Lula tem disputado o voto dos produtores rurais, setor que apoia majoritariamente o atual titular do Palácio do Planalto. A resistência ao petista se agravou depois que ele disse que parte dos representantes do agro são fascistas durante entrevista ao Jornal Nacional, no final do mês passado.

Alguns dos responsáveis pelos tratores que estão chegando a Brasília apontam o episódio como o maior motivador do movimento. É o caso de Edclaudio Sena, operador de um dos veículos enfeitados de verde e amarelo que irá desfilar amanhã, que veio da cidade da Luis Eduardo Magalhães, localizada no Oeste baiano.

“Viemos mostrar que não somos fascistas. A economia no campo nunca esteve tão em alta como agora. A pandemia não nos fez parar. O presidente fez uma diferença muito grande em seu governo. O agro está bombando. Temos soja, milho, algodão, sorgo”, afirmou Sena.

Sena contou que trabalha para o empresário João Antônio Franciosi, que, segundo o operador, tem contato com Bolsonaro. Franciosi é dono de um conglomerado de fazendas de cerca de 70 000 hectares de áreas plantadas de soja e algodão. Em maio, Bolsonaro fez uma motociata em Luis Eduardo Magalhães para participar do Bahia Farm Show, um dos maiores eventos de tecnologia agrícola do Nordeste.

Outros ruralistas enviaram os seus maquinários para o ato de 7 de setembro. Segundo o transportador que não quis se identificar, um dos tratores é de propriedade de Renato Ribeiro, presidente do Sindicato Rural de Catalão (GO). Nas redes sociais da entidade, Ribeiro faz um chamado aos produtores rurais da cidade a se mobilizarem em prol do governo Bolsonaro.

“Quem quiser ir para Brasília no dia 7 é só nos procurar no sindicato. Nós vamos orientar e levar com a maior segurança possível. Entendemos que o nosso momento é agora. Mostrar quem apoia esse governo realmente, por a cara, porque, se perder, essa chance se extingue”, diz ele em vídeo publicado em agosto.

Outro proprietário que trouxe dois tratores é o produtor rural Ivan Brucceli, de Rio Verde (GO). Ele gravou um vídeo nas suas redes sociais exibindo o deslocamento das máquinas pela Esplanada dos Ministérios. “Chegando agora em Brasília. Estamos com a frota de máquinas.”



Os tratores foram escoltados por agentes da Polícia Militar, que bloqueiam o acesso às vias da região.

Outros dois tratores, que vieram de Formosa (GO), são de propriedade da Elo Forte Máquinas, concessionária de veículos agrícolas da Stara, cujo diretor-presidente é Gilson Lari Trennepohl. O ruralista aparece na lista de doadores da campanha de Bolsonaro, com um repasse de R$ 350.000. Dos dez maiores financiadores de Bolsonaro, oito são empresários ligados ao agronegócio.

