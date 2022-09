Divulgação/Planalto/Alan Santos/PR Bolsonaro participará de atos no Rio de Janeiro no dia 7 de Setembro

Um bolsonarista ofereceu uma viagem gratuita e mais uma quantia de R$ 100 para que apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) possam comparecer aos atos de 7 de Setembro que serão realizados no Rio de Janeiro.



De acordo com informações divulgadas pela coluna da jornalista Letícia Gonçalves, do portal A Gazeta, o convite foi feito pelo corretor de imóveis Hércules Emmerich no último sábado (3), em um grupo do WhatsApp com corretores do Espírito Santo.

"Cidadania pura. O ônibus sai daqui dia 6 à noite, amanhece no Rio, a galera fica liberada, tem uma ajuda de custo de R$ 100, patrocinada por um empresário. Participa das comemorações do dia 7 de Setembro, aí o nosso presidente [Jair Bolsonaro] vai fazer uma motociata e dar um pronunciamento. Depois do pronunciamento o ônibus vai embora", afirmou o apoiador em conversa com Letícia.

Em contato com a jornalista, o corretor afirmou que tanto a viagem "0800" como a ajuda de custo seriam uma cortesia oferecida por um empresário, que colocou um ônibus à disposição para levar os bolsonaristas até a manifestação de Copacabana.

"Agora, tem que ser Bolsonaro. Se não for Bolsonaro, não adianta nem... Nós fazemos um checklist na hora lá, já passamos um medidor, e a gente já sabe quem é petista e quem é Bolsonaro", enfatizou Hércules logo na sequência.

Em outro trecho da conversa divulgada, o bolsonarista confirma que os R$ 100 serão pagos em dinheiro no momento em que os apoiadores do atual presidente entrarem no ônibus. O valor será para custear a alimentação das pessoas.



O transporte sairá às 23h de Cariacica, levando cerca de 44 pessoas. O corretor afirma que a viagem será um "bate e volta" e, acabando o ato, o veículo retorna para a cidade.

