A 23ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Tribunal da Justiça do Rio manteve a prisão temporária de Sabine Boghici em audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (12).

Rosa Stanesco Nicolau, que teria participado do crime se apresentando como falsa vidente, também teve a prisão mantida em audiência. Além de Sabine, outras cinco pessoas participaram de um golpe com obras de arte estimado em R$ 725 milhões contra uma idosa de 82 anos.

A vítima é viúva do colecionador de arte Jean Bighici, que morreu em 2015. A juíza Ariadne Villela Lopes considerou que a prisão temporária de Sabine está dentro do prazo de validade e segue regular.

As investigações da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti) sobre o golpe milionário contra a idosa mostram que a filha dela e uma vidente, ambas presas por participação no crime, planejaram a ação por pelo menos quatro meses.



Em depoimento prestado na especializada pela vítima, ela contou que um funcionário da casa da família, em Itaipava, na Região Serrana, relatou que Sabine Coll Boghici conversava e discutia por telefone com Rosa Stanesco Nicolau, conhecida como Mãe Valéria de Oxossi, entre os meses de setembro e dezembro de 2019.

