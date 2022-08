Reprodução: Mayke Toscano/Secom-MT - 12/08/2022 Mauro Mendes (União Brasil), e pelo vice-governador Otaviano Pivetta (Republicanos)

Os patrimônios declarados pelo governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), e pelo vice-governador Otaviano Pivetta (Republicanos), ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), juntos, passam de R$ 500 milhões. Eles repetem a mesma chapa vencedora da disputa em 2018.

Os bens declarados por Mauro Mendes diminuíram 4% em relação à eleição passada. Já Pivetta, que é considerado um grande empresário do ramo do agronegócio e, em 2014, foi citado pela Forbes como um dos cinco políticos mais ricos do Brasil, enriqueceu nos últimos quatro anos.

Mendes disse ter R$ 108,9 milhões neste ano. Em 2018, ele declarou que tinha R$ 113,4 milhões. No entanto, o patrimônio dele quase dobrou de 2010 para cá. À época, quando disputava o cargo de governador pela primeira vez, ele declarou ter R$ 57 milhões.

Já o vice-governador acumula uma fortuna de R$ 378,8 milhões e, na eleição passada, tinha R$ 264,6 milhões. Os bens dele quase triplicaram nos últimos 12 anos. Em 2010, ao tentar vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, ele declarou R$ 132,6 milhões.

Entre os bens declarados pelo governador estão R$ 105.718.880,00 em cotas e uma casa avaliada em R$ 2,8 milhões. Os restantes são imóveis e aplicações e investimentos.

Mais de R$ 200 milhões do patrimônio de Pivetta estão em investimentos. Ele também declarou ações em duas companhias telefônicas, que, juntas dão cerca de R$ 45 milhões, além de um apartamento no valor de R$ 4 milhões e uma casa de pouco mais de R$ 100 mil.

Essa é a quarta vez que Mauro Mendes disputa uma eleição. Nas duas últimas vezes, ele se elegeu, primeiro a prefeito de Cuiabá em 2012 e, depois, a governador, em 2018. Pivetta é ex-prefeito de Lucas do Rio Verde, cidade a 360 km de Cuiabá, na região norte do estado.

