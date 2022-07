Reprodução Palhaço assusta moradores da cidade de Miranda, no Mato Grosso do Sul





A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul irá investigar a aparição de um 'palhaço do mal' que teria assustado moradores do município de Miranda. O episódio aconteceu durante a noite de segunda-feira. Vídeos que mostram uma pessoa fantasiada de palhaço e com um pedaço de pau nas mãos circularam pelas redes sociais ao longo do dia.

"É um cidadão que está se vestindo e colocando uma máscara para tentar aterrorizar a população. Ele fica andando com um pedaço de pau, que tem um prego na ponta, ou com um facão. Acredito que seja uma brincadeira de mau gosto, dessas que os jovens fazem para aparecer no TikTok", contou o delegado Daniel Dantas.

As únicas aparições do palhaço que a polícia tem conhecimento até o momento seriam as destas segunda-feira. Segundo o delegado, as filmagens foram feitas na rua Bodoquena, no centro da cidade. A polícia ainda busca localizar os autores das gravações.





A PM chegou a ser acionada para ir ao local quando o palhaço foi avistado. Segundo a corporação, rondas foram feitas e não identificou-se "nenhuma anormalidade".

Ainda de acordo com a polícia, diligências preliminares estão sendo conduzidas para identificar a pessoa que aparece fantasiada. O delegado disse que novas rondas serão realizadas ao longo da noite e as operações contarão com apoio da Polícia Militar.





Daniel Dantas disse que já há um suspeito de ser o palhaço, um homem de 30 anos.

"Precisamos saber se ele tem intenção de fazer algo, como um atentado. Vamos à casa dele para ver se vamos encontrar alguma arma, por exemplo", disse o delegado, apontando ainda que considera a conduta do 'palhaço' como incitação à prática criminosa.

