Reprodução/Google Street View Fachada da Associação Moradores Amigos Beira Lagoa Piratininga





Policiais militares do 12º BPM (Niterói) foram acionados nesta terça-feira (26) para atender ocorrência de encontro de cadáver próximo à Lagoa de Piratininga, em Niterói. No local, a equipe verificou uma mulher caída no chão, com sinais de perfurações por arma branca. Os agentes solicitaram o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), bem como a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), que está no local do crime. A ocorrência ainda está em andamento.

Segundo informções do 12º BPM (Niterói), o crime ocorreu por volta de 12h30. Relatos iniciais de testemunhas apontam que o assassino é ex-companheiro da vítima, identificada até o momento apenas como Letícia. Os dois teriam iniciado uma discussão na Avenida Almirante Tamandaré, a principal via do bairro. Esfaqueada no pescoço, ela entrou na sede da Associação Moradores Amigos Beira Lagoa Piratininga (Amorbela) para pedir socorro, mas acabou morrendo no local. O agressor fugiu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Itaipu foi acionado para a ocorrência às 12h34. No local, foi encontrada uma mulher branca, de 25 anos, já em óbito, vítima de agressão por arma branca.





