Reprodução 25.07.2022 Homem é baleado na cabeça por vizinho no MS

Um homem com 41 anos de idade foi baleado na cabeça pelo seu vizinho de 61 anos em Chapadão do Sul (MS). O caso aconteceu neste domingo (24) e o motivo era apenas por que ele estava limpando a calçada e fazendo o corte de uma árvore.

É possível ver que a vítima, de camiseta branca, limpava a calçada da casa do vizinho, quando ele aparece. Eles discutem até que o homem entra em sua casa e volta armado. A vítima continua a limpeza com ajuda da filha, que recolhe pedras.

Na sequência o idoso retorna armado. Ele aponta a arma e dispara contra o vizinho. O vizinh então corre e se esconde, enquanto é perseguido pelo autor dos disparos. Uma das balas atingiu a cabeça do homem e o projétil ainda está alojado no rosto.

