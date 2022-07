reprodução: Twitter A jornalista Kate McCann, instantes antes de desmaiar ao vivo durante debate

Um debate entre os Liz Truss e Rishi Sunak, candidatos à liderança do Partido Conservador e ao cargo de primeiro-ministro, posição que era ocupada por Boris Johnson , foi interrompido após a apresentadora desmaiar ao vivo.

O momento em que a jornalista Kate McCcann desmaia ficou registrado em vídeo. Nele, é possível escutar o som dela caindo no chão, e ver a candidata Liz Truss interrompendo sua fala sobre a Guerra na Ucrânia para ajudá-la.

British Foreign Secretary Liz Truss reacts as host Kate McCann faints during a Tory leadership debate on TalkTV | Read the full story here: https://t.co/opvcbgCGk3 pic.twitter.com/C82VwA0EuL — RTÉ News (@rtenews) July 26, 2022

O canal de televisão britânico TalkTV disse que a jornalista está bem.

"Kate McCann desmaiou no ar esta noite e, embora ela esteja bem, o conselho médico foi que não deveríamos continuar com o debate", disse o TalkTV por meio de sua conta no Twitter.

A disputa pela liderança do Partido Conservador e, consequentemente, pelo cargo de primeiro-ministro do Reino Unido está em sua reta final.

Após uma última rodada de votações, os 358 parlamentares conservadores afunilaram os nomes na lista de candidatos à sucessão do controverso Boris Johnson para dois: o do ex-ministro do Tesouro Rishi Sunak, de origem indiana, e da chanceler Liz Truss, que busca seguir os passos de sua ídola Margaret Thatcher, primeira-ministra de 1979 a 1990.



Agora começa a segunda etapa da disputa, que chegou a ter 11 candidatos: os cerca de 150 mil filiados do partido votarão durante todo o mês de agosto para escolher entre Sunak e Truss. O vencedor, que herdará um país com a maior inflação desde os anos 1980 e que sofre para se adaptar ao divórcio da União Europeia, será conhecido no dia 5 de setembro.

