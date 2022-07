Agência O Globo - 26/06/2021 Simone Tebet, pré-candidata a Presidêncai da República

O PSDB decidiu adiar a indicação do candidato a vice-presidente na chapa da senadora Simone Tebet (MDB-MS) . O partido anunciaria um nome para ocupar o posto amanhã, dia em que tanto tucanos e emedebistas farão suas convenções nacionais.

O favorito para ficar com a vaga era o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), mas ele passou a demonstrar resistência em ser o companheiro de Tebet na corrida presidencial, sobretudo depois que se acentuaram entraves entre as duas legendas nos estados.

Com o adiamento, o PSDB deixará a escolha do vice a cargo do presidentes do partido, Bruno Araújo, e do Cidadania, Roberto Freire, já que a sigla está federada com os tucanos.

Agora, a escolha deve ser anunciada até o fim do período das convenções, que termina em 5 de agosto. Caso Tasso não assuma a vaga, uma opção é que o posto fique com a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), colega de Tebet no Senado e presidente da bancada feminina na Casa.

A decisão para adiar a indicação foi tomada pelos tucanos após uma reunião da Executiva do partido na tarde desta terça-feira. A sigla se reuniu na véspera da convenção partidária para debater a aliança. O encontro oficial do partido acontecerá amanhã, em Brasília, em modelo híbrido — isto é, de forma virtual e presencial.

Apesar de inicialmente ter se movimentando para fortalecer a candidatura de Tebet ao Planalto, Tasso se desmobilizou em manter a aliança devido às resistências dos dois partidos a cederem nos estados.

Nos 15 estados onde ao menos uma das siglas tem candidato ao governo local, em apenas dois (Alagoas e Pará) PSDB e MDB já definiram que estarão juntos na disputa estadual, mas nenhum deles garante palanque exclusivo à senadora na corrida nacional.

O presidente do Cidadania, porém, afirmou que Tasso ainda não bateu o martelo se desistirá ou não de ser vice de Tebet.

"Havia muita especulação que ele não estava com disposição de ser o vice, mas não estou confirmado [de que desistiu do posto]. Isso só vai ser discutido depois", disse Freire ao Globo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.