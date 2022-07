Reprodução/Redes sociais - 24.07.2022 Letícia Salles (direita), inocente morta em operação no Alemão, ao lado da filha

Filha de Letícia Salles, uma das vítimas de uma operação no Complexo do Alemão na última quinta-feira (21), Jéssica Salles usou as redes sociais para criticar o tom de uma declaração de Jair Bolsonaro. Em entrevista recente, o presidente disse que não ligou para os parentes das vítimas ("Se eu ligar para todo mundo que morre todo o dia, eu estou…", disse) e preferiu não repercutir o caso ("Não vou entrar em detalhe aqui. Não, não, não. Se essa mãe é inocente…").

"Quero gritar, porque o presidente Bolsonaro coloca, quando questionado por repórteres, um ponto de interrogação sobre a inocência da minha mãe. Minha mãe é inocente. Não há dúvidas sobre isso", escreveu Jéssica, no Facebook. "Se ele tem alguma dúvida sobre isso, é só pesquisar o histórico de vida dela para depois querer dizer algo sobre a índole dessa grande mulher guerreira. Cadê você, presidente? Sai desse gabinete e venha ter uma conversa conosco, os filhos dessa mulher brutamente alvejada por despreparo dos seus policiais".

A jovem disse ainda que vai buscar por justiça e espera contato do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

"Nenhum de vocês vão conseguir dormir enquanto não houver justiça pela injustiça cometida pelo seu policiamento. Vocês carregam o sangue derramado de uma inocente. Vou brigar por justiça. Os filhos de Letícias Salles querem esclarecimentos. Ou vocês acham que a vida na política é um parque de diversões? Assumam as responsabilidades de vocês", criticou Jéssica.

Letícia Salles, de 50 anos, foi morta dentro de um carro com um tiro no peito no Complexo do Alemão durante a operação da última quinta-feira. Moradora do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, ela era mãe de três filhos, que já haviam perdido a avó há menos de uma semana.



