A frente fria que chegou ao Sul do Brasil na madrugada dessa terça-feira (12) avançou e, a partir desta quarta (13), já atinge a região Sudeste e parte do Centro-Oeste. Uma queda de temperatura foi sentida nessas regiões, deixando os termômetros próximos aos 20ºC em São Paulo e abaixo dos 15°C em algumas partes do Sul.

As chuvas e ventos fortes, no entanto, devem atingir apenas os litorais do Sudeste, do Nordeste e uma parte do Norte ainda hoje. No Centro-Oeste, o tempo fica mais firme.

Embora a temperatura tenha começado a esfriar em boa parte do país, o clima deve ficar instável até o final de semana, com frio durante a noite e no início da manhã, e calor ao longo do dia, principalmente no Sudeste, Centro-Oeste e parte do Sul.

