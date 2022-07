Polícia Militar de José Bonifácio/Divulgação 13.7.2022 Vítima escreveu pedido de socorro à mão em José Bonifácio

Mantida em cárcere privado durante meses pelo próprio marido, uma mulher foi resgatada após lançar um bilhete com um pedido de socorro no quintal da casa da vizinha. O caso aconteceu em José Bonifácio, no interior de São Paulo e foi registrado na delegacia nesta terça-feira (12).

A vítima, de 23 anos, escreveu no papel que corria risco de vida. "Oi, sou sua vizinha. Tô presa dentro de casa com duas crianças. Pode chamar a polícia para mim? Tô correndo risco de morte." Segundo a Polícia Militar, a mulher resolveu escrever o bilhete e pedir ajuda porque tinha sido ameaçada pelo marido, de 64 anos.

"Ela não tinha contato com ninguém. Foi a forma que encontrou para pedir socorro. O homem disse que mataria a esposa quando chegasse do trabalho", explica o tenente Matheus Maestra.

Segundo a Polícia Militar, a vizinha da mulher leu o recado escrito à mão, ficou preocupada e discou 190.

"Nós fomos para a residência e começamos a escutar a mulher pedindo socorro e agradecendo pela nossa presença. Ela basicamente clamava por ajuda, porque estava sendo mantida em cárcere privado com as duas filhas, de dois e sete anos", diz o tenente.

A casa onde estavam as vítimas era cercada por um muro alto, além de contar com cinco câmeras de segurança e janelas trancadas com grades. O homem que usava o circuito de segurança para monitorar a mulher foi preso em flagrante por cárcere privado, lesão corporal e ameaça.

"Encontramos o marido no trabalho. Ele confessou que cometia o crime porque tinha ciúme excessivo. A mulher não soube informar quantos dias foi mantida dentro de casa, porque perdeu a noção do tempo, mas disse que foram meses", conta Maestra.

A Polícia Civil de José Bonifácio segue investigando o caso.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.