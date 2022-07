Marcelo Camargo/Agência Brasil - 18/05/2022 Após dias de calor em pleno inverno, frente fria avança pela região Sul e promete derrubar temperaturas

Após dias de calor em pleno inverno, as baixas temperaturas devem voltar ainda nesta semana em parte do Brasil. A capital paulista terá queda contínua de temperatura até sexta-feira. Já o Rio de Janeiro, o céu ficará nublado a partir de quarta-feira, as temperaturas serão mais amenas, mas longe de fazer frio, segundo o Climatempo.

Segundo o Climatempo, conforme a frente fria se desloca, uma massa de ar polar chega e todo o centro-sul do país sentirá seus efeitos. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, logo na noite de terça-feira o frio aumenta, mas é na madrugada de quarta-feira que as temperaturas caem ainda mais e as geadas são mais abrangentes, com temperaturas mínimas entre 3°C e 6°C.

A semana começa com a influência de uma grande massa de ar seco sobre o país, que impede a ocorrência de chuva sobre grande parte do Sudeste, Centro-Oeste, interior do Nordeste, sul da Amazônia e parte do interior do Paraná.

Segundo o Climatempo, o bloqueio atmosférico se rompe e a partir desta segunda-feira uma nova frente fria avança pela região Sul levando chuva forte e temporais. A previsão é de chuvas fortes, com trovoadas e ventos fortes desde o sudoeste do Paraná até o Rio Grande do Sul.

Em São Paulo, na terça-feira, o sistema frontal avança provocando aumento de nebulosidade e chuva em áreas do sul do estado, como Vale do Ribeira, litoral Sul e na divisa com o Paraná. Os ventos vão ganhar força com rajadas de até 60km/h, após um dia quente de pré frontal.

A mudança será mais observada na capital paulista, na quarta-feira, onde o dia já começa encoberto, com chuviscos e garoa em toda a Região Metropolitana, e as temperaturas despencam.

A semana começa com mínima de 15ºC e até a sexta-feira podendo chegar a 14ºC. Já a máxima diária cai de 28ºC chegando a 18ºC até a sexta-feira. A tarde da quarta-feira tende a ser bem nublada e fria.



Em Mato Grosso do Sul, a chuva atinge o sul e o oeste do estado, no entanto, para essas áreas, não há mais risco de chuva volumosa nem com temporais, a precipitação vem com fraca intensidade e muitas vezes em forma de chuviscos.

