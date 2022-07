Reprodução 13/07/2022 Piloto Vicent Fraser faz pouso de emergência em rodovia nos EUA

Um piloto de um avião realizou um pouso de emergência em uma estrada na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e causou pânico em quem estava viajando pelo local no momento. Um vídeo, capturado pelo piloto, mostra ele desviando o avião de linhas de transmissão e procurando um espaço entre os carros para o pouso.

Segundo a imprensa local, o piloto percebeu um problema no motor e começou a procurar por opções para tentar um pouso de emergência. O piloto, chamado Vincent Fraser, é veterano do exército americano, mas um novato na aviação. De acordo com o jornal "Today", ele adquiriu a licença para pilotar há poucos meses e tinha em torno de 100 horas de experiência de voo.

O caso aconteceu no dia 3 de julho e repercutiu nas redes sociais. Confira:

Piloto faz pouso de emergência em rodovia da Carolina do Norte, EUA. pic.twitter.com/deSjSS6985 — Flávio Costa (@flaviocostaf) July 9, 2022

“Olhei para a esquerda e, antes eu não conseguia ver nada porque eram só montanhas e árvores, mas tinha uma estrada”, disse Fraser para o canal Fox News.

