Reprodução/Facebook - 13.07.2022 Renee Parsons no hospital em publicação em sua rede social

Renee Parsons alega ter sido envenenada por uma nota de um dólar achada no chão do McDonald's, no Tennessee, um Estado localizado na região sudeste dos Estados Unidos, neste domingo. A mulher fez uma uma publicação em seu Facebook com uma foto no hospital explicando a situação, depois do suposto envenenamento. "Não peguem nada do chão, pensei que eu ia morrer", disse no post.



De acordo com o texto no Facebook, Renee desmaiou minutos depois de pegar uma nota de um dólar no chão do McDonald's. Disse ainda que sentiu "uma sensação de queimação" e todo o seu corpo ficou dormente.

"Eu normalmente não compartilharia uma história pessoal como essa no Facebook, mas ainda não acredito que isso aconteceu comigo. Paramos no McDonald's e enquanto estou com meu bebê de 3 meses esperando meu marido para ir ao banheiro, vejo uma nota de um dólar no chão e peguei. Meu marido saiu do banheiro e coloquei o dólar no bolso, dei o nosso bebê para ele e fui no banheiro. Sai e caminhei para o carro. Enquanto isso, peguei o dólar do bolso, segurei e coloquei na porta do carro. Contei ao meu marido como tive sorte de encontrar um dólar aleatório, na hora me lembrei dele me dizendo para não pegar dinheiro do chão, pois as pessoas o estavam colocando fentanil", escreveu Renee.

A mulher chamou atenção na publicação para boatos de que pessoas, em Tennessee, estivessem tentando drogar outras com fentanil, considerado o opioide (composto químico psicoativo) mais forte disponível para uso médico em seres humanos, cerca de 100 vezes mais potente do que morfina. Quando prescito legalmente, trata dores fortes. Ilegalmente, quando usada como droga, é ingerido como pó, pingada em papel ou usada em conta-gotas e sprays nasais.

"De repente eu senti uma pressão nos meus ombros, a sensação rapidamente desceu pelo meu corpo e não parava. Eu pedi 'Justin, por favor me ajude, não estou brincando'. Agarrei no braço dele sem pensar e então meu corpo ficou completamente dormente, eu mal conseguia falar e mal conseguia respirar. Eu estava lutando para ficar acordada enquanto Justin estava gritando comigo para ficar acordada e tentando falar com o 911 e encontrar o Corpo de Bombeiros ou Hospital mais próximo. Desmaiei antes de chegarmos ao hospital", continuou Renee na publicação.

No Hospital St Thomas Ascension, de acordo com o relato de Renee e Justin, médicos diagnosticaram uma overdose acidental de drogas. Apesar da mulher afirmar que foi envenenada, a polícia, em nota ao The Sun, não confirmou a suspeita alegando que os policiais não viram nenhum resíduo na nota e que não realizaram testes porque ninguém foi acusado de crime.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.