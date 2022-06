Reprodução Escola de SP tinha câmera escondida em banheiro





Após alunos da Escola Estadual Oswaldo Cruz, em São Paulo, encontrarem câmeras escondidas nos banheiros da instituição, a Secretaria de Educação do estado decidiu afastar a diretora e iniciar uma investigação sobre o caso. A informação foi confirmada ao GLOBO pelo órgão nesta segunda-feira.

Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver uma das câmeras escondidas, atrás de uma parede.

Segundo a Secretaria de Educação, os dispositivos já foram retirados. Ainda segundo o órgão, em nota enviada ao GLOBO, "a instalação de câmeras dentro de banheiros não faz parte das diretrizes da Pasta".





A câmera foi primeiro descoberta no banheiro masculino por um aluno do terceiro ano do Ensino Médio. Ele havia sido chamado para a sala da diretora, onde foi repreendido por fumar no banheiro.

Fotos dele praticando o ato teriam sido fornecidas por um outro aluno, de acordo com a diretora. Segundo o estudante contou a reportagem do canal TV Record, no entanto, ele desconfiou da história, já que as fotos haviam sido tiradas de cima para baixo. Ao ir ao banheiro, ele encontrou o dispositivo.

Depois, uma segunda câmera foi encontrada no banheiro feminino. De acordo com a Secretaria de Educação, um estudante foi suspenso por sete dias por questões disciplinares, no dia 23.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.