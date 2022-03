Reprodução: redes sociais - 15/03/2022 Crianças amarradas em lençóis numa escola em SP

A Justiça determinou na última terça-feira (22) a prisão temporária da diretora da escola infantil investigada por maus-tratos contra crianças que eram amarradas no banheiro do local .

O mandato de prisão pedido pela Polícia Civil e o Ministério Público (MP) foi entregue ontem e determina detenção temporária de Roberta Regina Rossi Serme, de 40 anos. Além de diretora, ela é uma das sócias proprietárias da Escola de Educação Infantil Colmeia Mágica, na Vila Formosa.

Segundo o Ministério Público, o caso segue em investigação e está sob "segredo de Justiça".

O caso

Leia Também

Há cerca de três semanas, vídeos de crianças amarradas e chorando no banheiro do Colégio Colmeia Mágica circularam nas redes sociais. Mães de alunos alegaram à polícia que a diretora mandava amarrar os bebês. Eles chegavam em casa com ferimentos pelo corpo.

Desde então, um inquérito foi aberto para apurar a denúncia e tentar identificar os responsáveis pelos crimes.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.