Reprodução: redes sociais - 27/06/2022 Imagem do resgate chegando ao local do acidente

Um trem com 243 pessoas a bordo colidiu com um caminhão de lixo no Missouri, nos Estados Unidos, e alguns vagões descarrilaram, deixando "vários feridos", segundo a imprensa local.

Em comunicado, a empresa ferroviária informa que o trem atingiu o caminhão em um cruzamento público perto da cidade de Mendon, a cerca de 130 quilômetros de Kansas City, por volta das 13h42 (horário local)

Reprodução: redes sociais - 27/06/2022 Trem colidiu com caminhão e descarrilhou

"Há aproximadamente 243 passageiros a bordo com relatos iniciais de ferimentos", disseram funcionários da empresa. "As autoridades locais estão atualmente ajudando os clientes e implantamos recursos da Amtrak para ajudar".

O trem havia saído de Los Angeles com destino a Chicago. O chefe do Corpo de Bombeiros de Chillicothe, Eric Reeter, citado pela imprensa americana, confirmou o descarrilamento e afirmou que as autoridades estão de prontidão.

Reprodução: redes sociais - 27/06/2022 Parte de um dos veículos envolvidos no acidente

Fotos publicadas no Twitter por um homem que disse estar no trem mostram passageiros em cima de vagões capotados da Amtrak, ajudando uns aos outros, enquanto algumas pessoas caminhavam ao lado dos trilhos da ferrovia. Outra foto revela quatro grandes pneus de borracha em um eixo próximo aos trilhos.

The train I was traveling on derailed on the way to Iowa near Mendon Missouri pic.twitter.com/YndSEEXkto — Dax McDonald (@cloudmarooned) June 27, 2022

Esta é a segunda colisão em dois dias de um trem da Amtrak. No domingo, 85 passageiros estavam a bordo de um trem na zona rural da Califórnia quando ele atingiu um veículo. Três pessoas morreram e duas sofreram ferimentos graves.

