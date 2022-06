Reprodução - 06/06/2022 O Indigenista Bruno Araújo e o jornalista Dom Phillips

A Polícia Federal informou na noite desta segunda-feira (13) que não encontrou qualquer novo indício sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips , desaparecidos na região do Vale do Javari há oito dias. No domingo, o Corpo de Bombeiros do Amazonas havia encontrado uma mochila e um par de sandálias na área de busca.

Segundo a nota, sobre "o material orgânico aparentemente humano e as amostras de sangue anteriormente coletados", a entidade informou que "a perícia está sendo realizada e o resultado deverá sair no decorrer dessa semana".

Ainda na nota, a entidade informou que, "além dos esforços concentrados no referido local, as buscas continuaram em outras áreas do Rio Itaquaí".





O desaparecimento da dupla foi alertado pela Univaja na segunda-feira, dia 6. O Vale do Javari é a região com a maior concentração de povos indígenas isolados do mundo.

Uma testemunha-chave afirmou ter visto Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, suspeito de envolvimento no desaparecimento da dupla, carregar uma espingarda e fazer um cinto de munições pouco depois que o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips deixaram a comunidade de São Rafael com destino à Atalaia do Norte, na manhã do domingo, dia 5, data em que foram vistos pela última vez.

Leia a íntegra da nota da Polícia Federal:

“O Comitê de crise, coordenado pela Polícia Federal/AM, informa que as buscas do Sr. Bruno Pereira e do Sr. Dom Phillips foram realizadas até às 18hs (horário de Brasília) de hoje, mas nada foi encontrado.

Além dos esforços concentrados no referido local, as buscas continuaram em outras áreas do Rio Itaquaí e as investigações continuam sendo realizadas de forma técnica, sem que esforços materiais e humanos sejam poupados para a completa elucidação dos fatos.

Quanto ao material orgânico aparentemente humano e as amostras de sangue anteriormente coletados, informa-se que a perícia está sendo realizada e o resultado deverá sair no decorrer dessa semana.

Os órgãos federais e estaduais reforçam que não há nada mais importante do que a busca pelos senhores Bruno Pereira e Dom Phillips e reiteram a esperança de encontrá-los.”

