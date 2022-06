Reprodução - 06/06/2022 PF encontra cartão de saúde com nome do indigenista Bruno Pereira

A Polícia Federal (PF) afirmou, neste último domingo (12), que encontrou um cartão de saúde com nome do indigenista Bruno Pereira, além de outros itens dele e do jornalista Dom Phillips. Durante a tarde de ontem, os bombeiros disseram ter encontrado uma mochila, um notebook e um par de sandálias na área onde são feitas as buscas pelo jornalista inglês e pelo indigenista no interior do Amazonas, onde desapareceram.





O corpo de Bombeiros local disse que o material foi encontrado próximo à casa de Amarildo Costa de Oliveira, suspeito de envolvimento no crime, que segue preso. O indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips estão desaparecidos desde o dia 5 de junho.

Os pertences estavam em uma área de igapó e estavam amarrados em uma árvore. Igapó é uma região da Floresta Amazônica alagada pelos rios e com inúmeras árvores.



