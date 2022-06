Reprodução - 06/06/2022 O Indigenista Bruno Araújo e o jornalista Dom Phillips





O Senado Federal decidiu criar nesta segunda-feira (13) uma comissão externa para acompanhar as buscas pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista inglês Dom Phillips, desaparecidos desde domingo na região do Vale do Javari , no oeste do Amazonas.

O requerimento foi apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá. A comitiva de parlamentares que visitará o local será composta por nove senadores — três da Comissão de Constituição e Justiça, três da Comissão de Meio Ambiente e três da Comissão de Direitos Humanos da Casa.

"Há uma ofensa ao Estado brasileiro, há uma ofensa às instituições gravíssimas. E nós no Senado Federal não podemos tolerar essas atrocidades", declarou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

"Gostaria de instar, senadores e senadoras, independente de partido, independente de base ideológica, independente se é de oposição ou do governo, para que o Senado possa reagir."





De acordo com o requerimento do senador Randolfe Rodrigues, a diligência dos parlamentares na região deverá durar dois meses e investigará "in loco as causas e as providências adotadas diante do desaparecimento do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Phillips, servindo como subsídio para eventual pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito", segundo um trecho do pedido.



O requerimento deve passar por votação ainda hoje.

