Reprodução / Twitter Tom Phillips - 13.06.2022 Manifestação de indígenas em Atalaia do Norte por Dom e Bruno

Centenas de indígenas de diferentes comunidades do Vale do Javari, em Atalaia do Norte (AM), realizam uma manifestação na manhã desta segunda-feira (13) nas ruas do município amazonense por conta do desaparecimento, há pouco mais de uma semana, do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira . Ambos foram vistos pela última vez na região, e seguem sendo procurados pela Polícia Federal na chamada Operação Javari.

Reprodução / Twitter Tom Phillips - 13.06.2022 Indígenas protestam pedindo justiça no caso do desaparecimento do jornalista e do indigenista no Amazonas





Em faixas, eles expressam solidariedade às famílias, pedem justiça pelo desaparecimento dos dois, e reforçam um "apoio unificado" junto à Organização Representativa da Terra Indígena do Vale do Javari (Univaja), que acompanha o caso junto à Polícia Federal.

"Bruno lutou pelo Vale do Javari, agora o Vale do Javari luta por Bruno e Dom", diz uma das faixas estendidas pelos indígenas. "Verdadeiros brasileiros em defesa do Brasil", diz outro cartaz.

